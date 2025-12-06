В субботу, 6 декабря, в Украине идет 1382-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 6 декабря
9:59 Россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Минэнерго.
В результате атаки обесточены потребители в указанных регионаз. Кроме того, во всех регионах Украины сегодня применяются почасовые графики отключений.
9:22 Как выглядел вокзал в Фастове до и после российского удара.
Также публикуются новые фото пожара после прилетов.
8:42 В районе Чернигова был прилёт по объекту энергетики, пишут местные паблики.
Власти сообщали об ударах по инфраструктуре.
В соцсетях публикуют кадры пролёта "Шахеда" над Черниговом.
8:28 Момент одного из прилётов по вокзалу в Фастове Киевской области.
8:11 Последствия ночных прилётов в Киевской области.
В Фастове удар был по депо, а в Новых Петровцах по складу, сообщает ГосЧС.
Также под удар попал Вышгород.
7:30 Последствия ударов по Новым Петровцам Киевской области.