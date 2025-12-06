В субботу, 6 декабря, в Украине идет 1382-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 6 декабря

9:59 Россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

В результате атаки обесточены потребители в указанных регионаз. Кроме того, во всех регионах Украины сегодня применяются почасовые графики отключений.

9:22 Как выглядел вокзал в Фастове до и после российского удара.

Также публикуются новые фото пожара после прилетов.

8:42 В районе Чернигова был прилёт по объекту энергетики, пишут местные паблики.

Власти сообщали об ударах по инфраструктуре.

В соцсетях публикуют кадры пролёта "Шахеда" над Черниговом.

8:28 Момент одного из прилётов по вокзалу в Фастове Киевской области.

8:11 Последствия ночных прилётов в Киевской области.

В Фастове удар был по депо, а в Новых Петровцах по складу, сообщает ГосЧС.

Также под удар попал Вышгород.

7:30 Последствия ударов по Новым Петровцам Киевской области.