Россия нанесла массированный удар БпЛА и ракетами по Украине
Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Есть разрушения в большей части регионов.
Об этом сообщают местные паблики.
Под удар попал город Днепр. В результате попадания в части города пропал свет.
Во время ночной атаки полностью разрушенным оказался железнодорожный вокзал в городе Фастов Киевской области. Удар также был осуществлен по депо.
Из-за удара по Фастову фиксируются задержки поездов.
По данным мониторинговых пабликов, основная цель - энергетическая инфраструктура.
Группа ракет была замечена в направлении Киевской области - на Киев и Белую Церковь. Город Вышгород и Новые Петровцы(по складу) в области попал под ракетый удар.
Массовая атака произошла по Белой Церкви, сообщили власти. По предварительным данным, несколько целей упали в промышленной зоне.
В отдельных районах возможны перебои с теплом.
ДТЭК предупредила о снижении напряжения в Киевской области из-за повреждения энергетического оборудования после воздушного удара.
Другая группа ракет летела на западную Украину, в направлении Львовской, Тернопольской, Хмельницкой области и Луцка.
Во Львовской области после ракетного удара перебои со светом. Мониторинговые паблики также сообщили об атаке на Добротвор Львовской области, где находится ТЭС.
Мэр города Луцк заявил о пожаре на продуктовых складах в результате ударов этой ночью.
Перебои со светом начались и в Ровно, пишут местные паблики.
В районе Чернигова был прилёт по объекту энергетики. Власти сообщали об ударах по инфраструктуре.
В соцсетях публикуют кадры пролёта "Шахеда" над Черниговом.
Ранее мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Накануне прилета Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
Война в Украине идет 1382-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 6 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пятницу у российских войск зафиксировано крупное продвижение под Северском Донецкой области. Южнее Северска россияне продвигаются в направлении Малиновки, на Лиманском направлении и в Волчанске. В США прошла встреча с украинской делегацией. Прошла неделя с момента обысков у Ермака. Во Львове во время проверки документов зарезали сотрудника ТЦК.
