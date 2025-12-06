Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Есть разрушения в большей части регионов.

Об этом сообщают местные паблики.

Под удар попал город Днепр. В результате попадания в части города пропал свет.

Во время ночной атаки полностью разрушенным оказался железнодорожный вокзал в городе Фастов Киевской области. Удар также был осуществлен по депо.

Из-за удара по Фастову фиксируются задержки поездов.

По данным мониторинговых пабликов, основная цель - энергетическая инфраструктура.

Группа ракет была замечена в направлении Киевской области - на Киев и Белую Церковь. Город Вышгород и Новые Петровцы(по складу) в области попал под ракетый удар.

Массовая атака произошла по Белой Церкви, сообщили власти. По предварительным данным, несколько целей упали в промышленной зоне.

В отдельных районах возможны перебои с теплом.

ДТЭК предупредила о снижении напряжения в Киевской области из-за повреждения энергетического оборудования после воздушного удара.

Другая группа ракет летела на западную Украину, в направлении Львовской, Тернопольской, Хмельницкой области и Луцка.

Во Львовской области после ракетного удара перебои со светом. Мониторинговые паблики также сообщили об атаке на Добротвор Львовской области, где находится ТЭС.

Мэр города Луцк заявил о пожаре на продуктовых складах в результате ударов этой ночью.

Перебои со светом начались и в Ровно, пишут местные паблики.

В районе Чернигова был прилёт по объекту энергетики. Власти сообщали об ударах по инфраструктуре.

В соцсетях публикуют кадры пролёта "Шахеда" над Черниговом.

Ранее мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Накануне прилета Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Война в Украине идет 1382-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 6 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пятницу у российских войск зафиксировано крупное продвижение под Северском Донецкой области. Южнее Северска россияне продвигаются в направлении Малиновки, на Лиманском направлении и в Волчанске. В США прошла встреча с украинской делегацией. Прошла неделя с момента обысков у Ермака. Во Львове во время проверки документов зарезали сотрудника ТЦК.

