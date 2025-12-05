По данным украинского Института демографии, до вторжения РФ население страны составляло 42 миллиона человек, а сейчас сократилось до менее 36 миллионов человек, включая несколько миллионов на захваченных территориях. По оценкам демографов, к 2051 году эта цифра сократится до 25 миллионов.

Статистику института приводит агентство Reuters.

Reuters сообщило, что за почти четыре года боевых действий сотни тысяч людей были убиты и ранены, миллионы покинули страну, а рождаемость снижается. Агентство назвало ситуацию демографическим коллапсом.

Согласно оценкам Всемирной книги фактов ЦРУ за 2024 год, в Украине зафиксированы как самые высокие показатели смертности, так и самые низкие показатели рождаемости в мире: на каждое рождение приходится около трех смертей. В каждом регионе Украины смертность превышает рождаемость, что отражает карта.

Средняя продолжительность жизни мужчин в стране сократилась с 65,2 лет до войны до 57,3 лет в 2024 году. У женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 лет.

По словам экспертов и политиков, Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить разрушенную экономику и иметь возможность защитить себя, если Россия снова нападет.

"Стратегия сосредоточена на сдерживании дальнейшей эмиграции и привлечении украинцев из-за границы, в частности, путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся незаполненными. Власти оценивают, что эти меры могут привести к росту населения до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждают, что к тому времени оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится", - говорится в статье.

Напомним, в прошлом году в ООН сообщили, что с начала вторжения РФ население Украины сократилось почти на десять миллионов человек.

Эксперты ООН прогнозируют, что население страны к 2100 году сократится до 15,3 миллионов.