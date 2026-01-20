Ситуация в Киеве движется к гуманитарной катастрофе.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью изданию The Times.

По его словам, только в январе столицу покинули 600 000 человек.

Кличко рассказал, что во время двух последних ракетных атак по Киеву удары пришлись по тепловым станциям.

"Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди замерзли зимой", – сказал он.

В некоторых домах так холодно, что жильцы не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в чаше, а на подоконнике образовались сосульки из конденсата, комментирует издание.

Эксперты говорят, что если канализационная система не будет быстро восстановлена вместе с водоснабжением, высока вероятность распространения болезней, и город начнет парализоваться.

"Вода – это ключ. Если россияне продолжат препятствовать водоснабжению такого огромного города, это создаст риск полного коллапса", – объяснил глава Национальной антикризисной группы Тарас Загородный.

Кличко также заявил, что Зеленский "неразумно" разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться туалетами из-за отсутствия водоснабжения, он сказал, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ведении центрального правительства", – пишет The Times.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве есть примерно половина объёма электроэнергии от необходимого.

Между тем в Киеве после ночной атаки без тепла снова осталась почти половина домов города.