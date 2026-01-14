Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Киев, по его оценке, сделал "значительно меньше", чем другие регионы, и в последние дни он "не видит необходимой интенсивности работы". По его словам, ситуацию нужно срочно исправлять и "принимать решения".

Мэр столицы Виталий Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в "сплошном хейте".

"Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?" - задается вопросом Кличко.

Мэр заявил, что его недавний призыв на время покинуть Киев, в котором его упрекали пропрезидентские паблики, был "попыткой честно предупредить о сложности ситуации".

"А тем временем - сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзать. Без света и тепла. Тем, кто имеет возможность временно уехать. Я по крайней мере говорю честно и предупреждаю людей о чрезвычайно сложной ситуации. И мне наплевать на какие-то рейтинги и призрачные выборы", - написал мэр, намекая на то, что Банковая готовится к выборам.

"Отвечаю вам, извините, публично. Потому что за последние четыре года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу не встретились", - добавил Кличко.

Напомним, между мэром и президентом уже давно идет острый конфликт. Банковая пытается сместить Кличко. Кличко в свою очередь заявляет о давлении центральной на местное самоуправление и об угрозе авторитаризма.

О том, почему Кличко советует жителям Киева уезжать, "Страна" анализировала в отдельном материале.

Ранее Кличко заявил, что коррупционный скандал подорвал доверие к власти Зеленского.