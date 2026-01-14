В Деснянском районе столицы из-за работающего генератора погибла семья.

Об этом сообщает пресс‑служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, в результате отравления угарным газом умерли 30-летняя жительница Киева и её родители.

"Недавно в полицию Киева поступило сообщение о пропаже 30-летней местной жительницы. В ходе розыскных мероприятий полицейские выяснили, что киевлянка поехала в гости к своим родителям в Деснянский район столицы и осталась у них на ночь. Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили в квартире на Лесном массиве тело пропавшей женщины, её 61-летней матери и 63-летнего отца без признаков жизни. В помещении работал генератор, питание которого поступало от газового баллона. Установлено, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом двери на балкон были открыты и вели в комнату. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти семьи стало отравление угарным газом", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Правоохранители подчеркивают: угарный газ не имеет запаха и цвета, но крайне опасен — отравление может произойти за считанные минуты. Генераторы и топливо следует использовать только на открытом воздухе!

Напомним, несколько лет назад из-за взрыва генератора на балконе одного из домов в столичных Теремках возник пожар.

Также мы сообщали, что генератор стал причиной пожара в жилом доме в селе Нерубайское Одесской области. Два человека получили ожоги.