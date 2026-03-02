Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится "четыре недели или меньше".

Срок в четыре недели, вероятно, появился не случайно. Как раз в конце марта, то есть спустя четыре недели с момента нападения Израиля и США на Иран, начнется визит Трампа в Китай. Очевидно, американский президент рассчитывает въехать в Пекин на белом коне, как победитель в войне с Ираном, поставивший эту страну под американский контроль. Тем самым он намерен показать Китаю его уязвимость: дескать, Штаты могут силой менять власть в важных странах - партнерах КНР, обеспечивающих поставки энергоносителей Пекину, к которым относятся Венесуэла и Иран.

Соответственно, победа в Иране должна, по замыслу Трампа, сильно укрепить его переговорные позиции с Китаем.

И именно по этой причине Китаю крайне выгодно, чтобы США не добились успеха. В таком случае Трамп приедет на встречу с Си если не в качестве сбитого летчика, то в образе летчика с пробоиной в борту.

Но решится ли Китай предпринять меры, чтобы обеспечить провал или хотя бы затягивание американской военной операции в Иране, пока вопрос открытый.

Ранее мы приводили похвальбы Трампа насчет того, что в Иране погибли сразу 48 руководителей Ирана в результате лишь одного удара при атаки Соединенных Штатов.

Мы также подробно разбирали, как нападение США и Израиля на Иран повлияет на войну в Украине.