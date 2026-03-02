Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что президент США Дональд Трамп либо врал летом, утверждая, что ядерный потенциал Ирана уничтожен ударами США, либо сейчас начал военную операцию под ложным предлогом.

Такое мнение политик высказал в соцсети Х.

"Трамп сказал, что мы должны атаковать Иран, потому что не можем позволить ему "обладать ядерным оружием". Серьезно? Это тот самый президент, который в июне говорил: "Иранские ядерные объекты уничтожены". Вьетнам. Ирак. Иран. Очередная ложь. Очередная война", - написал 84-летний сенатор.

Сандерс является независимым конгрессменом, но участвовал в праймериз Демократической партии на президентских выборах 2016 года. Считается, что он выражает интересы среднего класса и малоимущих, мелкого и среднего бизнеса. Он критикует чрезмерное влияние корпораций и банков на политическую жизнь, а главными инструментами внешней политики называет дипломатию, торговлю, экономическую помощь и отказ от увеличения военного бюджета. Он сторонник нормализации отношений США с Кубой и Ираном, но жесткого экономического и дипломатического давления на Россию.

Ранее мы приводили результаты опроса, согласно которому большинство американцев против ударов США по Ирану.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы. А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.