Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что переговоров с американцами не будет.

Об этом Лариджани написал в соцсети X.

Он перепостил сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что Лариджани передал США предложение о переговорах через Оман.

"Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами", - прокомментировал это секретарь иранского Совбеза.

Ранее Трамп заявлял, что Иран запросил переговоры. Президент США допустил, что на их время могут остановиться боевые действия.

Однако позже Трамп сказал, что боевые действия в Иране в настоящее время продолжаются в полном объеме и "будут продолжаться до тех пор, пока все цели США не будут достигнуты". По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы Иран обладал ракетами дальнего действия и ядерным оружием.

Напомним, накануне президент Ирана пообещал отомстить за смерть аятоллы Хаменеи.

Также в Иране дали понять, что продолжат наносить удары по странам Персидского залива.

Мы разбирались в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы Хаменеи.