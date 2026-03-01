Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который, по данным СМИ, сейчас фактически управляет страной после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, дал понять, что Тегеран продолжит удары по странам Персидского залива.

Соответствующая публикация появилась на странице политика в социальной сети Х.

По его словам, иранские войска не собираются наносить удары по странам региона, целью являются американские военные базы, которые исламская республика считает территорией США.

"Мы не намерены нападать на вас. Но если базы, расположенные на вашей территории, будут использоваться против нас, и если Соединённые Штаты будут проводить операции в регионе, опираясь на размещённые там силы, мы будем наносить удары по этим базам. Эти базы не являются землёй тех стран - это американская земля", - заявил Лариджани.

Напомним, президент США Дональд Трамп не планирует сухопутные операции в Иране. Он сказал, что ожидает "длительной воздушной и морской кампании", направленной на то, чтобы "сломать ядерные амбиции Ирана" и "уничтожить его огромный ракетный арсенал".

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.