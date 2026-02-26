В Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды.

Нынешней зимой в Украине выпало очень много снега, поэтому даже на начальном этапе его таяния вода в реках в зависимости от региона поднялась на 0,6-3,5 метра, есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов.

И, как говорят метеорологи, это только начало. Паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину, а в отдельных регионах стать настоящим стихийным бедствием.

"Реальная ситуация будет зависеть от того, какими темпами станет идти потепление — если быстро, то риск наводнений большой, если постепенно, есть шансы, что хотя бы часть воды успеет впиться в грунт", — говорит эколог Владимир Шелудько.

Он также добавил, что для экосистемы "большая вода" должна пойти в плюс — перестраховать от летней засухи (за счет пополнения грунтовых вод), глубоко напитать грунты (в том числе, пашню) и т.д.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук отметил, что большая вода станет настоящим спасением для украинской энергосистемы, поскольку позволит нарастить гидрогенерацию. Но опять-таки, все будет зависеть от скорости таяния снега.

"Если процесс пойдет слишком быстро, часть воды могут попросту слить впустую. Хотя в любом случае ожидаем снижения дефицита электроэнергии, как минимум, на 1,5 Гвт, до 2,5 ГВт (для сравнения: сейчас - 4 Гвт, на пике морозов показатели дефицита доходили до 8ГВт)", - пояснил Корольчук.

Но вот для городской инфраструктуры весенние паводки могут стать настоящим испытанием.

Власти Киева, например, ожидают затопления Труханова острова (вплоть до ухода под воду строва Муромец), части Оболони и Гидропарка.

"Учитывая уровень системы водоотода, которая в большинстве населенных пунктов давно требует модернизации, есть риск затопления канализации, что может закончится даже вспышками инфекционных заболеваний", - говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Большая вода" ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта.

Разбирались, как в Украине будет проходить сезон большой воды.

Куда идет большая вода

Нынешней зимой в Украине выпали рекордные объемы снега, и, что немаловажно, он практически не таял в предыдущие месяцы, поэтому большой снежно-ледовый покров сохранился вплоть до конца февраля.

И вот теперь все эти "снежные завалы" начинают таять. Плюс - выпадают новые осадки (то снег, то дождь).

Хотя пока потепление не такое большое, уровень воды во многих реках уже сильно повысился. И его подъем продолжается.

Кроме того, во время короткого потепления в середине февраля уже были масштабные подтопления в Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областях - затоплены жилые дома, залиты улицы и транспортные пути. В Краматорске вышла из берегов речка Беленькая, образовалась "пробка" из поваленных деревьев, которую пришлось разбирать спасателям. В Славянске залило частный сектор и подвалы многоэтажек, на Харьковщине — подтопления в Изюмском, Берестинском, Харьковском районах. В Лозовой из-за угрозы затопления возле Орильского водохранилища экскаваторами рыли отводные каналы. Последний подобный паводок был в этом населенном пункте 8 лет назад.

На Николаевщине подтоплено приусадебные участки в 17 населенных пунктах, а в селе Кумари Первомайского района вода уже добралась в жилые дома.

По данным Украинского гидрометеорологического института, по состоянию на 25 февраля, из-за осадков и тающего снега уровень воды на большинстве рек Карпат поднимается со скоростью от 0,3 метра (на Тисе на участке Тячев-Чоп) до 0,6 метров в сутки (на реке Латорица).

Продолжается подъем уровня воды со скоростью примерно 0,3 метра в сутки также на реках суббассейнов Западного Буга, Припяти, Среднего и Нижнего Днепра.

По реке Говтва (притока Днепра, проходит по части Киевской и Полтавской областей) вода повышается на 0,5-0,65 м в сутки и на отдельных участках уже вышла за пределы береговой линии. Разливается также река Стугна (Киевская область), Мокрая Сура (Днепропетровская область). На Иггульце в районе Александровки (Кировоградская область) отметка воды повысилась на 1,3 метра.

Возобновился рост уровня воды на Северском Донце и его притоках (но скорость небольшая - 2-10 см в сутки).

Уровень воды в Днепре в Киеве возле моста Метро составил 454 сантиметра, а вода уже наступает на береговую линию.

На каскаде водохранилищ по Днепру объем воды достиг почти 20,9 кубических километров (свободными остались только около 4,8 кубических километров).

В Украинском гидрометеорологическом институте также рассказали, как будет меняться ситуация дальше.

Эксперты выделили несколько категорий рек и водохранилищ:

Вода поднимется выше нормы. Сюда входят малые реки Харьковской области (суббассейны Северского Донца) с возможным превышением максимального уровня воды "за весь период наблюдений", а также притоки Южного Буга.

В пределах нормы: на самом Северском Донце, в нижнем течении рек Боржава и Латорица (суббассейн Тисы), на украинской части Дуная, Сейме, части Десны до населенного пункта Розлеты.

Ниже нормы. На многих реках Карпатского региона, в верховье Припяти и др.

При этом эксперты говорят, что на многих участках будет разлив воды и даже превышение отметок "опасных гидрологичных явлений".

Где может затопить?

Вдоль рек суббассейна Припяти (в Волынской - Ковельский, Камень-Кашырский районы, Львовской — Червоноградский район), Ривненской области- Сарненский район)

По притокам Северского Донца — в Харьковской области и самом Харькове. Метеорологи говорят о возможном затоплении сельхозугодий в Харьковском и Чугуевском районах.

По суббассейну Среднего Днепра (реки Уж, Стугна, Росава, Золотоношка, Тасмин, Тетерев) в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

По береговой линии рек Сула, Псел, Ворскла, (Полтавская область) есть риск преаышения опасных отметок, в частности, возле Полтавы с затоплением сел в Полтавском районе.

По притокам Южного Буга в Черкасской, Кировоградской (сам Кропивницкий уже на оранжевом уровне опасности - подъем воды пожет составить до 0,7 метров), Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях (в последней, а также на Николаевщине объявлен желтый уровень опасности) В Вилково (его еще называют украинской Венецией) возможно "достижение опасной отметки затопления пониженных участков населенного пункта".

Также может залить сельхозугодия в Хустском и Береговском районах Закарпатской области, автодорогу Виноградово-Шаланки. И в целом Карпаты остаются "зоной потенциальной опасности" с риском не только разлива рек, но и схода горных селевых потоков.

"Рекомендуем соответствующим органам обращать внимание на проверку состояния малых водохранилищ и гидротехнических сооружений на них, сливом канализации, расчистку русел рек и т.д", - отметили в Украинском гидрометеорологическом институте.

"Страховка от летней засухи"

Что означает "сезон большой воды" для Украины?

Эколог Владимир Шелудько говорит, что в целом для экосистемы снежная зима и последующее таяние снега — большой плюс.

"Грунт и водоемы обеспечиваются необходимой влагой, создавая своего рода "страховку" от летних засух (от которых сильно страдала Украина в прошлом году - Ред). Плюс снежный покров обеспечил хорошую "сохранность" растений, в том числе озимых", - пояснил Шелудько.

Впрочем, на самом деле не все так радужно. По тем же озимым, как отметил заместитель министра экономики Тарас Качка, в отдельных хозяйствах, преимущественно, в центрально-юго-восточных регионах, где было меньше снега или возникала "ледовая корка" может возникнуть потребность в дополнительном пересеве культур.

"Но в то же время о проблеме национального масштаба речь не идет", - отметил Качка.

Отметим, что из-за сильных морозов в Украине ожидается снижение урожая косточковых. Так, в Винницкой области в некоторых садовых хозяйствах пострадало до 90% деревьев (вишен, абрикос, слив). Кстати, в прошлом году в этом регионе были также значительные потери урожая косточковых (до 80%), что объяснялось весенними заморозками.

Поэтому на самом деле пока непонятно, каким может быть урожай -2026, на это, помимо подпитки грунтов влагой, еще будет влиять масса факторов.

"Хорошие времена" по свету

Еще большее влияние "водный фактор" окажет на украинскую энергосистему,

"Большая вода" — позволит увеличить гидрогенерацию. Весной подтопит верховье Днепра и Десны, после чего энергетики начнут спускать воду по днепровскому каскаду", - говорит эксперт энергорынка и экс-работник Чернобыльской АЭС Александр Купный.

Напомним: в 2023 году ранее начало сезона большой воды и увеличение генерации на ГЭС буквально спасло Украину от дефицита электроэнергии.

Будет ли так же в этот раз?

В "Укргидроэнерго" завили, что ожидают достаточно сильный паводок и готовятся к пропуску значительных объемов воды.

Но могут быть нюансы.

"К сожалению, мы сейчас имеем очень плохую ситуацию с прогнозированием. Мы не располагаем информацией о запасах снега в Беларуси и выше по течению. Мы рассчитываем исключительно на анализ из общедоступных сетей. И мы видим, что в этом году воды будет достаточно. Конечно, многое зависит от того, насколько быстрым будет потепление", - сказал и.о. директора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий.

Юрий Корольчук говорит, что, если, к примеру, в верховьях рек (в той же Беларуси) потеплеет раньше, чем у нас, то есть риски того, что водах хлынет по течению вниз, где еще может оставаться лед.

"Это значит, что воду придется сливать в ускоренных темпах и затем разбивать ледяной покров. В этом случае, вода будет потрачена зря, она не пойдет на гидрогенерацию, а попросту "утилизируется", - отметил Корольчук.

Такая же ситуация может быть в случае резкого потепления и одновременного таяния больших объемов снега и льда - система генерации попросту не сможет принять такой поток воды и ее нужно будет "отводить".

"А вот если потепление будет плавным (как, к примеру, в последние дни, когда потепление сменяется небольшим похолоданием и так по кругу), то вода станет поступать "порциями", что позволит наращивать генерацию электроэнергии", - пояснил Корольчук.

Есть и другие проблемы.

По инфраструктуре ГЭС российская армия этой зимой также наносила удары, повреждено много трансформаторов и сейчас идут ремонты. Поэтому из 6 тысяч мегаватт гидрогенерации реально будет задействовать только 4, а включить на полную - не больше трех.

Таким образом украинская энергосистема сможет нарастить производство электроэнергии на ГЭС с "зимних" 1,5 ГВт до 3 ГВт, а энергосистема получит "лишние" 1,5 ГВт.

Это позволит сократить дефицит в системе. Он уже упал из-за снижения потребления на фоне потепления и стабилизации отопления в Киеве и Харькове.

Если на пике морозов в системе не хватало до 8 ГВт, то сейчас - 4 ГВт. С учетом 1,5 ГВт от "большой воды", выйдем на дефицит всего в 2,5 ГВт, что сильно улучшит ситуацию со светом и резко уменьшит отключения. Такой "хороший период" ждет нас уже со средины марта (поскольку энергетики будут "разгонять ГЭС" постепенно.

"Но продлиться он не больше месяца. Уже с апреля нужно будет выводить в плановые ремонты блоки АЭС, поэтому вместо 9 блоков у нас до осени будет работать только 5, что увеличит дефицит электроэнергии и вернет отключения в более жесткий режим", - говорит Корольчук.

От канализации до фронта

При этом паводки станут настоящим испытанием для местных властей и спасателей, которым придется принять на себя удар стихии. В Закарпатье, к примеру, уже идут учения по противодействию "потопу" (отрабатывают эвакуацию людей с подтопленных домов, организацию логистики на плавсредствах, оказание первой помощи, план действий на случай полного исчезновения связи и пр).

Местные спасатели вспоминают, что во время подтоплений в 2023 году они выезжали на вызовы, связанные с паводками, более 400 раз, а пострадало тогда свыше 1200 домохозяйств. В этом году около 6 тысяч абонентов Береговского района рискуют остаться еще и без газа, так как подъем воды в Тисе подмыл опоры газопровода.

Киевские власти ожидают затопления Труханова острова (вплоть до ухода под воду строва Муромец), части Оболони и Гидропарка.

В Чениговской области готовятся к подтоплению более 50 населенных пунктов. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что дорожники уже прорабатывают варианты восстановления мостов после снижения уровня воды. Также готовят спасателей для помощи местному населению.

В целом убытки для бизнеса, населения и местных общин могут составить сотни миллионов гривен.

Как говорит Олег Попенко, есть риски залива канализации, попадания сточных вод в водопровод и, соотвественно, распространения инфекционных болезней.

"В Киеве, да и во многих других городах по всей стране, система водоотвода давно не модернизирована и не справляется даже с сильными дождями, не говоря уже о паводках. Поэтому мы все рискуем "плавать" прямо по улицам. А с учетом того, что по канализационной системе в столице этой зимой и так был значительный удар, вероятность того, что ее просто "захлестнет" весення вода очень велика", — отметил Попенко.

Кстати, в Первомайске Николаевской области таяние снега и дожди уже перевели очистные сооружения в режим ЧС. При этом ухудшилась ситуация с питьевой водой. Местным властям пришлось увеличить дозу хлора в 2,5 раза, а коагулянта (для выпадения в осадок мутных частиц) - в 6-8 раз.

Никакой инфекции в воде местные лаборатории не обнаружили, но людям придется пить "мутную жижу". Кроме того, водоканалы, которые и так жаловались на убыточность, вынуждены увеличивать расходы на очистку и дезинфекцию (что может стать одним из аргументов в пользу повышения цен на воду для населения, которые КП не могут протянуть еще с 2021 года).

"Большая вода" ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта.