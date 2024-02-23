Киевское метро может затопить весенним паводком.

Об этом в эфире телеканала Ukraine World News заявил депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко.

По его оценке, под воду могут уйти как уже закрытые, так и открытые станции синей ветки.

"Я очень сильно боюсь, что те киевские чиновники, которые отвечают за метрополитен и за преодоление таких кризисных ситуаций, окажутся не готовы к этому. Очень сильно боюсь, что синяя ветка метрополитена может превратиться в венецианский канал, по которому можно будет передвигаться только на лодках", - заявил Витренко.

Он добавил, что угроза затопления образовалась из-за огромных трещин на закрытом участке метро. На выходных он инспектировал, как там идут ремонтные работы, и никого в тоннеле не застал.

Напомним, в Киеве из-за трещин в тоннеле и протекания воды на рельсы закрыли все станции метро после "Лыбедской" – от "Демеевской" до "Теремков". По маршруту этой ветки запустили мини-автобусы, а позже открыли челночное движение поездов от "Демеевской" до "Теремков".

В начале февраля столичный мэр Виталий Кличко пообещал возобновить движение по синей ветке метро до конца лета.