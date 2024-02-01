Киевские мосты через Днепр – Метро и Патона – официально признаны "нетрудоспособными".

Об этом заявил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в комментарии LIGA.net.

По его словам, в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро будет идти речь о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.

Мост Метро находится в эксплуатации с 1965 года. В ходе инспекции правительственная комиссия установила, что один из канатов моста оборвался, после чего произошло уменьшение грузоподъемности моста – по сооружению запрещено движение грузового транспорта.

Эксперт отметил, что мост Патона официально можно только реставрировать или ремонтировать, ведь у него статус памятника архитектуры. На таких объектах проводить капитальный ремонт или реконструкцию запрещено, что усложняет ремонтные работы.

А вот мост Метро не является достопримечательностью и его можно капитально отремонтировать.

"Но в случае аварийной ситуации мы будем говорить о фактически строительстве нового моста или восстановлении. Пока мы думаем, что можем решать ремонт мостов, я очень сильно боюсь, что на самом деле это может решить какой-то случай. То есть, когда у нас работает то, что по классификации нетрудоспособно, нас не должен удивлять тот факт, что завтра это может перестать работать", – заявил Беспалов.

Он отметил, что обычно ремонтируемые мосты пытаются полностью не закрывать, а проводить работы на одной его части. Однако с киевскими мостами ситуация может сложиться иначе из-за конструктивных особенностей.

Анонимный источник "Лиги" в Кабмине заявил, что ремонтные работы на аварийных мостах Киева могут начать после запуска Подольского моста.

"Киев активно достраивает Подольско-Воскресенский мост. Я думаю, как только они запустят по нему нормальное движение, начнут закрывать мосты на капитальный ремонт", – заявил он.

Ранее сообщали, что в киевском метро собираются снести аварийный участок тоннеля и построить новый. В декабре существующая конструкция тоннеля была стабилизирована изнутри с помощью специальных металлических лесов, чтобы тоннель больше не давал просадки