В Винницкой области на строительстве моста Ямполь - Косеуц через Днестр, который в будущем должен соединить Украину с Молдовой, погиб рабочий.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 7 января. Во время проведения строительных работ с высоты 5 метров сорвался рабочий. У мужчины была диагностирована гематома, от полученных травм он погиб в больнице", - рассказывает источник.

Он заявил, что по данному случаю открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Строительство моста началось еще в 2021 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину строительство было приостановлено, а в июне 2023 года работы возобновились.

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