В Киеве при строительстве убежища начало проседать здание детского сада в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Открыто уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения ремонтных работ и возможного хищения бюджетных средств.

Два тендера суммарно на 1,5 млн грн проводила местная райадминистрация. Она же подписала акт приема выполненных работ и перечислила деньги, хотя работы так и не были выполнены.

Наоборот, именно во время ремонта здание начало проседать.

Предварительно, потому что грунт под ним для строительства убежища начали выкапывать с нарушениями.

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможной растрате бюджетных средств должностными лицами Шевченковской РГА, завладении средствами подрядчиком и подделке исполнительной строительной документации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве во время тревоги в укрытии школы Соломенского района, где находились дети, обвалился потолок.

В КГГА сообщили, что в столице будут созданы комиссии по привлечению необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей).