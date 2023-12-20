В Киеве открыли движение по Дегтяревскому мосту, который обвалился в сентябре
В среду, 20 декабря, в Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, это новый построенный объект. Путепровод был построен в 1963 году. И с тех пор его капитально не обновляли, объект находился в аварийном состоянии.
Работники разобрали металлические сооружения, фундамент и заменили на новые с улучшенными характеристиками.
СМИ пишут, что мост и съезды таки достроили. А в следующем году там обстроят велодорожки, тротуары, будет проведено благоустройство территории.
Напомним, 30 сентября этот мост обвалился, рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста на Шулявке.
Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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