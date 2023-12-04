В Харькове из-за оползня погибли двое работников газовой службы во время аварийных работ на газопроводе.

Об этом сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

"Работники газовой службы производили аварийные работы на газопроводе среднего давления. Когда устанавливали хомуты на трубу, произошел оползень. Двух мужчин засыпало на глубине два с половиной метра", – сказал Василенко.

Отмечается, что 30 спасателей пытались откопать попавших под оползень работников газовой службы, однако когда смогли их достать, они были уже без признаков жизни.

Ранее мы рассказывали, что в Хмельницкой области на одном из предприятий произошел оползень в силосной яме. В результате один человек погиб и еще двое были ранены.

А летом в курортном селе Фонтанка под Одессой из-за оползня погиб 10-летний мальчик. Ребенка из-под завалов достали родные, услышавшие грохот, к сожалению, уже без признаков жизни.

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