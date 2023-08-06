Под Одессой из-за оползня погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла в курортном селе Фонтанка.

Об этом сообщает ГСЧС в своем телеграм-канале.

"Ребенка из-под завалов достали родные, услышавшие грохот, к сожалению, уже без признаков жизни", - говорится в сообщении.

К месту происшествия было направлено 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Ранее мы писали, что под Киевом 10-летний мальчик утонул на престижной базе отдыха в Ходосовке. Родители отдали ребенка в детский лагерь по объявлению, которое нашли в интернете. Однако учреждение пока не предоставило правоохранителям ни одного документа о своей деятельности. Как оказалось, оно просто набирало детей через интернет еще с 2017 года. 36-летний тренер по футболу привел восьмерых мальчиков купаться на базу отдыха. Один ребенок из воды не вышел.

Кроме того, мы сообщали о том, что в реке Днепр под Запорожьем в реке Днепр утонула 11-летняя девочка. Она пошла купаться вместе с друзьями без присмотра взрослых. Из-за сильного течения ребенка стало сносить.