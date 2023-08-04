Под Киевом 10-летний мальчик утонул на престижной базе отдыха в Ходосовке.

Об этом сообщает Нацполиция.

Родители отдали ребенка в детский лагерь по объявлению, которое нашли в интернете. Однако учреждение пока не предоставило правоохранителям ни одного документа о своей деятельности. Как оказалось, оно просто набирало детей через интернет еще с 2017 года.

36-летний тренер по футболу привел восьмерых мальчиков купаться на базу отдыха. Один ребенок из воды не вышел.

Мужчине сообщили о подозрении и задержали.

Ранее мы писали о том, что в реке Днепр под Запорожьем утонула 11-летняя девочка.

Также мы писали о том, что этим летом в Украине будут работать детские лагеря, большинство из них подняли цены на 30-40%.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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