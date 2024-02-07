Мэр Киева Виталий Кличко обещает возобновить движение по синей ветке метро до конца лета.

Об этом столичный мэр заявил в эфире телеканала "Киев-24".

"Предварительно могу сказать, что наши специалисты говорят, что до конца лета мы должны возобновить движение метрополитена", - заявил Кличко.

Напомним, движение на синей ветке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" закрыли 9 декабря прошлого года в силу аварийного состояния из-за подтопления грунтовыми водами.

Ранее после закрытия шести станций метро столицы Кличко пообещал компенсировать киевлянам поездки с пересадкой.

"По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбедская", - сообщил мэр.

Мы также сообщали, что, по словам Кличко, станции киевского метро от "Демеевской" до "Теремков" будут стоять закрытыми приблизительно шесть месяцев.

При этом Кличко допустил, что восстановительные работы могут занять 6-8 месяцев или даже больше: на тот момент окончательные экспертные оценки ещё не были даны.