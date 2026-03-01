В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Подтверждена гибель военного и религиозного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и американским объектам по всему Ближнему Востоку.

Что происходит на Ближнем Востоке 1 марта

14:08 Последствия прилета иранских ракет по городу Бейт-Шемеш в Израиле. СМИ сообщают о 20 раненных.

13:58 Пожар в промзоне Дубая после иранского удара.

13:54 В Шардже продолжает гореть торговый центр после падения на него сбитого "шахеда".

13:35 Гостиница Crowne Plaza в столице Бахрейна Манаме подверглась атаке, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства.

13:13 Дым над Дубаем после иранских обстрелов.

12:39 Сообщается уже о двух танкерах атакованных в районе Персидского залива.

Один танкер подвергся нападению возле берегов Омана.

Как пишет эмиратское издание Khaleej Times, Иран атаковал порт Дукум в Омане, вместе с нефтяными танкерами рядом.

Также сообщается об атаке на танкер с названием Skylight под флагом Палау.

12:14 Аятолла Арафи назначен юристом-членом руководящего совета, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана, сообщает агентство ISNA.

12:08 Иран связался с представителями стран Персидского залива и призвал их закрыть американские базы.

"В противном случае у Тегерана не будет другого выбора, кроме как дать отпор", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

11:46 Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположены британские базы, заявил глава Минобороны Великобритании.

11:29 "Сегодня мы нанесём удар по США и Израилю с такой силой, которую они ранее не испытывали", - заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

11:24 В Дубае горит высотка после ударов Ирана. Тегеран заявляет, что там находился офис ЦРУ.

11:15 Иран нанес удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду пишут западные и израильские СМИ.

Ранее американская пресса писала, что саудиты активно лоббировали нападение США на Иран.

11:06 Видео сегодняшних ударов по Тегерану публикует Израиль.

10:48 Ормузский пролив открыт для танкеров "до дальнейшего уведомления", сообщил экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи.

Его слова приводит FT.

Вместе с тем он предупредил, что американские военные корабли - "законные цели" для иранских ударов.

10:45 В Шардже (ОАЭ) сбитый иранский дрон упал на торговый центр, в здании возник пожар. Так как Торговый центр не закрывали на время атаки, под завалами могут находиться люди.

10:29 По Тегерану прямо сейчас наносятся массированные удары.

10:11 Над куполом Мечеть Джамкаран в Иране подняли красный флаг.

Иранские СМИ называют его символом мести за кровь Верховного лидера и главнокомандующего Ирана.

Красный флаг в шиитской традиции используется как знак пролитой крови и призыва к возмездию. Ранее его уже поднимали над мечетью на фоне резонансных событий и военной эскалации.

9:40 Иранские удары по столице Катара Дохе.

Прилёты по промышленному району, сообщают паблики.

9:31 Продолжаются антиамериканские акции в исламских странах.

Американские морские пехотинцы открыли стрельбу по демонстрантам у консульства США в пакистанском Карачи.

Участники акции в поддержку Ирана подожгли контрольно-пропускной пункт у здания дипмиссии, после чего военнослужащие применили оружие.

9:14 Иран подтвердил гибель министра обороны Азиза Насерзаде и начальника генштаба Сейеда Абдолахми Мусави.

По данным государственного телевидения, удар был нанесён по зданию, где проходил военный совет.

Ранее в Иране подтвердили гибель верховного правителя Хаменеи и главы КСИР.

9:08 Иран второй раз за несколько часов атаковал американскую базу Аль-Харир возле аэропорта Эрбиля в Ираке.

Об этом сообщает агентство Fars. По его данным, на базе размещены силы специального назначения США.

9:00 Число погибших в результате удара по иранской школе для девочек достигло 148 человек.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Минаб.

Иран считает, что удар по школе нанесли израильские ВВС.

8:49 Сторонники Ирана пришли к американскому консульству в пакистанском городе Карачи.

Ранее стало известно об антиамериканских протестах в Ираке.

8:36 Спикер парламента Ирана пригрозил "разрушительным ответом" США и Израилю на убийство Хаменеи.

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что "время окончательной мести пришло", а ответ будет "настолько разрушительным, что они будут вынуждены просить пощады".

По его словам, страна подготовилась к "всем сценариям", включая дальнейшие шаги после гибели верховного лидера . "Мы подготовились к этим моментам и рассмотрели все сценарии", - подчеркнул он.

Галибаф также заявил, что президент США и премьер-министр Израиля "перешли красные линии" и "должны заплатить цену". По его словам, они "будут привлечены к ответственности".

8:24 Несмотря на гибель своего военного и религиозного руководства, Иран этой ночью и утром продолжал масштабные воздушные удары по американским военным объектам, а также по Израилю.

Прилёты были по Бахрейну, Катару, ОАЭ (в частности, снова был атакован дубайский аэропорт), Кувейту.

8:19 В религиозном центре Ирана - городе Мешхеде - подняли траурный флаг на одной из мечетей.

По всему Ирану сейчас идут траурные акции после убийства верховного лидера Хаменеи.

8:15 В Багдаде (Ирак) начались массовые протесты после убийства иранского лидера Хаменеи.

Протестующие пытаются прорваться к посольству США, идут столкновения с силовиками.

Население Ирака, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты.

8:11 Иран готовит масштабные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи.

Об этом сообщило агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции.

По его данным, в ближайшее время начнется "самая мощная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран", направленная против "оккупированных территорий и баз американских военных".

Президент США в ответ заявил, что Иран "собирается нанести удар сильнее, чем когда-либо прежде".

"Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ответим силой, которую мир еще не видел", - написал Трамп.

8:05 В Иране официально подтвердили гибель аятоллы Хаменеи.

Государственное агентство IRNA сообщило, что он убит в результате удара США и Израиля по Тегерану.

В сообщении говорится, что Хаменеи "погиб мученической смертью".

Также, по данным агентства, в результате удара были убиты Али Шамхани, представитель лидера в Высшем совете обороны, и Мохаммад Пакпур, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции.

В Тегеране этим утром происходят траурные митинги (на видео).