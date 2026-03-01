Над куполом мечети Джамкаран в Иране подняли красный флаг. Некоторые называют поднятие флага символом мести за кровь верховного лидера и главнокомандующего Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщают иранские СМИ.

"Над куполом мечети Джамкаран был поднят красный флаг возмездия, сигнализирующий о возмездии за кровь лидера исламской революции", - пишет одно из иранских СМИ.

Отметим, что красный флаг в шиитской традиции используется как знак пролитой крови и призыва к возмездию. Ранее его уже поднимали над мечетью на фоне резонансных событий и военной эскалации.

Между тем, как сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Минаб, число погибших в результате удара по иранской школе для девочек достигло 148 человек. Иран считает, что удар по школе нанесли израильские ВВС.

Тем временем появились кадры из пакистанского города Карачи, где сторонники Ирана начали штурм американского консульства.

Американские морские пехотинцы в свою очередь открыли стрельбу по демонстрантам у консульства США.

Участники акции в поддержку Ирана подожгли контрольно-пропускной пункт у здания дипмиссии, после чего военнослужащие применили оружие.

Акции захлестнули и столицу Ирака Багдад, там люди пытаются прорваться к посольству США, выкрикивая требования мести за гибель Хаменеи.

Идут столкновения с силовиками.

Население Ирака, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пригрозил "разрушительным ответом" США и Израилю на убийство верховного лидера Ирана.

Подробнее о военной операции США и Израиля против Ирана мы рассказывали в отдельном материале.