Спикер парламента Ирана пригрозил "разрушительным ответом" США и Израилю на убийство верховного главнокомандующего аятоллы Али Хаменеи.

Об этом Мохаммад Багер Галибаф заявил во время своего обращения.

По его словам, "время окончательной мести пришло", а ответ будет "настолько разрушительным, что они будут вынуждены просить пощады".

При этом он отметил, что страна подготовилась к "всем сценариям", включая дальнейшие шаги после гибели верховного лидера .

"Мы подготовились к этим моментам и рассмотрели все сценарии", - подчеркнул он.

Галибаф также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху "перешли красные линии" и "должны заплатить цену". Он считает, что они "будут привлечены к ответственности".

О том, что Иран готовит масштабные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи сообщило и агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции.

По его данным, в ближайшее время начнется "самая мощная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран", направленная против "оккупированных территорий и баз американских военных".

Трамп в ответ заявил, что Иран "собирается нанести удар сильнее, чем когда-либо прежде", призвав не делать этого.

Американский президент заявил, что ответ со стороны США не заставит себя долго ждать.

"Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ответим силой, которую мир еще не видел", - написал Трамп.

Напомним, вчера вечером Дональд Трамп заявил об убийстве аятоллы Али Хаменеи в Иране.

Ранее появилась информация, что жертвами ударов по Ирану стали и члены семьи Хаменеи. СМИ и премьер-министр Израиля также заявляют о ликвидации аятоллы.

