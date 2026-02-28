Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скорее всего убит.

Об этом пишет израильский новостной портал Ynet.

По словам Нетаньяху, резиденция аятоллы разрушена, а "признаки указывают на то, что он погиб".

О смерти аятоллы Хаменеи пишет и ряд западных и израильских СМИ. Так, издание The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что верховный лидер Ирана был убит в результате израильского авиаудара.

О том же пишет американское издание Axios со ссылкой на посла Израиля в США.

Израильские официальные лица заявляют, что, по их оценке, министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции также были среди погибших.

Агентство Reuters также сообщает, что аятолла Хаменеи погиб вместе с другими представителями руководства страны.

Утверждается, что документация об извлечении тела Хаменеи из-под руин была представлена премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и руководству израильских спецслужб.

Тем временем представитель мэрии Тегерана Мейсам Мозаффар сообщил, что в результате ракетных ударов Израиля и США по столице Ирана погибли зять и невестка верховного лидера страны Али Хаменеи, передаёт арабское новостное агентство Jamaran.

"Невестка и зять верховного лидера погибли", – сказал Мозаффар.

По его словам, родственники Хаменеи находились в Тегеране и оказались в числе жертв вражеских атак на город. Подробности о месте и обстоятельствах произошедшего не раскрываются.

В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что аятолла Хаменеи находится в оперативном штабе вооружённых сил Ирана, где руководит боевыми действиями. По словам источника, "как это было во время 12-дневной войны, Али Хаменеи присутствует в комнате управления и берёт на себя руководство и управление ходом войны".

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан живы. Журналист ABC News спросил, были ли аятолла и президент целями атак неприятелей, и остаётся ли Хаменеи у власти.

"Слава Богу, все они живы и здоровы", – ответил спикер МИД.

Также в офисе аятоллы Али Хаменеи назвали сообщения о его гибели "психологической войной".

"Враг прибегает к методам психологической войны, и все должны держать это в уме", - цитирует Reuters представителя офиса верховного лидера Ирана.

Тем временем в Израиле уже празднуют ликвидацию верховного лидера Ирана. Тегеран пока её не подтверждал.

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила об убийстве главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции, министра обороны Ирана, советника Али Шамхани и военного советника аятоллы Хаменеи.

Также, по данным израильской стороны, позднее будет объявлено об убийстве еще 5–10 высокопоставленных представителей Ирана.

Иран этого не подтверждал.

Верховного лидера страны Хаменеи, о гибели которого сообщают израильские и американские СМИ, пока нет в этом списке.

Ранее МИД Ирана опроверг слухи о гибели аятоллы и президента во время ударов США и Израиля.

Напомним, в Тегеране заявили о гибели десятков детей после удара по начальной школе на юге Ирана.