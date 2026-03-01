Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран предложил возобновить мирные переговоры, и он согласился на контакт.

Заявление прозвучало в комментарии авторитетному американскому журналу The Atlantic.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были сделать то, что было очень практичным и лёгким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", – сказал глава Белого дома.

Означает ли это, что Вашингтон и Тель-Авив остановят удары по Ирану, Трамп не уточнил.

Отметим, что Иран и не отказывался от дипломатического поиска компромисса – США напали на исламскую республику в ходе переговорного процесса.

Ранее Трамп назвал причину нападения США на Ирана, заявив об уничтожении 48 руководителей республики.

"Мы продвигаемся очень быстро", – прокомментировал ход военной кампании американский президент.

Также сообщалось, что Трамп не планирует сухопутные операции в Иране.

