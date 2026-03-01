Президент Ирана Масуд Пезешкиан жив и обещает отомстить за смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Об этом политик заявил в ходе обращением к нации.

Пезешкиан, судьба которого оставалась неизвестной, в опубликованном несколько часов назад обращении заявил, что убийство верховного лидера является "открытой войной против мусульман".

"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть против исполнителей и руководителей этого преступления своим законным долгом и правом и выполнит эту большую ответственность и долг со всей своей силой", - заявил президент Ирана.

Эта смерть, по его словам, является "величайшим горем исламского мира сегодня".

"Мы доведем наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов", - заявил Пезешкиан.

Он добавил, что сейчас страной руководит "временный совет", состоящий из него, главного судьи Эджеи и аятоллы Арафи.

Напомним, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который, по данным СМИ, сейчас фактически управляет страной после гибели верховного лидера, дал понять, что Тегеран продолжит удары по странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.