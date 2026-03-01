Путин назвал убийство Хаменеи циничным и выразил соболезнования народу Ирана
Президент РФ Владимир Путин назвал "циничным" убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи в ходе американо-израильских ударов.
Официальную телеграмму на имя президента исламской республики Масуда Пезешкиана опубликовала пресс-служба Кремля на своем сайте.
Путин выразил ему соболезнования.
По словам главы Кремля, убийстве Хаменеи является "нарушением всех норм человеческой морали и международного права".
"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил президент РФ.
Он также попросил Пезешкиана передать "слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного лидера, правительству и всему народу Ирана".
