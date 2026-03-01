Президент РФ Владимир Путин назвал "циничным" убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи в ходе американо-израильских ударов.

Официальную телеграмму на имя президента исламской республики Масуда Пезешкиана опубликовала пресс-служба Кремля на своем сайте.

Путин выразил ему соболезнования.

По словам главы Кремля, убийстве Хаменеи является "нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил президент РФ.

Он также попросил Пезешкиана передать "слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного лидера, правительству и всему народу Ирана".

Напомним, три страны Европы открестились от нападения США и Израиля на Иран.

О том, как могут развиваться события в Иране после гибели аятоллы, мы разбирались в отдельном материале.