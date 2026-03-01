После убийства Хаменеи к власти в Иране могут прийти радикальные фигуры из КСИР - Reuters
После убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его место могут занять ещё более радикальные фигуры из Корпуса стражей исламской революции.
Об этом пишет Reuters, со ссылкой на источники знакомые с информацией Центрального разведывательного управления США.
По их словам, приход к власти людей из КСИР может означать ещё большую радикализацию Ирана.
"В преддверии атак, совершенных США и Израилем в субботу, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет убит в ходе операции, его могут заменить радикальные деятели из Корпуса стражей исламской революции, сообщили два источника, знакомые с разведывательными данными. Приход к власти представителей КСИР был одним из нескольких различных сценариев, которые обсуждались, сообщил третий источник, знакомый с ситуацией", - пишет Reuters
Тем временем, как сообщает агентство ISNA, аятолла Арафи назначен юристом-членом руководящего совета, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана.
Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
В руководящий совет также вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Нового верховного лидера изберет этот временный орган, но Арафи по сути играет в нем ведущую роль.
СМИ называли Арафи одним из потенциальных преемников убитого Али Хаменеи. 67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом убитого аятоллы Хаменеи.
Напомним, над куполом мечети Джамкаран в Иране подняли красный флаг. Некоторые называют поднятие флага символом мести за кровь Хаменеи.
О том, как могут развиваться события в Иране после гибели аятоллы, мы разбирались в отдельном материале.