После убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его место могут занять ещё более радикальные фигуры из Корпуса стражей исламской революции.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на источники знакомые с информацией Центрального разведывательного управления США.

По их словам, приход к власти людей из КСИР может означать ещё большую радикализацию Ирана.

"В преддверии атак, совершенных США и Израилем в субботу, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет убит в ходе операции, его могут заменить радикальные деятели из Корпуса стражей исламской революции, сообщили два источника, знакомые с разведывательными данными. Приход к власти представителей КСИР был одним из нескольких различных сценариев, которые обсуждались, сообщил третий источник, знакомый с ситуацией", - пишет Reuters

Тем временем, как сообщает агентство ISNA, аятолла Арафи назначен юристом-членом руководящего совета, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана.

Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.

В руководящий совет также вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Нового верховного лидера изберет этот временный орган, но Арафи по сути играет в нем ведущую роль.

СМИ называли Арафи одним из потенциальных преемников убитого Али Хаменеи. 67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом убитого аятоллы Хаменеи.

Напомним, над куполом мечети Джамкаран в Иране подняли красный флаг. Некоторые называют поднятие флага символом мести за кровь Хаменеи.

О том, как могут развиваться события в Иране после гибели аятоллы, мы разбирались в отдельном материале.