Лондон попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак иранских "Шахедов".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении.

"Мы также привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их", - сказал он.

По словам главы британского правительства, Лондон разрешил США использовать британские базы для операций против Ирана, однако сама Британия участвовать в этих ударах не будет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал атаку США и Израиля на Иран.

Сегодня Британия, Франция и Германия пригрозили Ирану военным ответом за атаки на союзников на Ближнем Востоке. Кроме того, страны Персидского залива заявили о "праве на ответ" на удары Ирана по их территории.

Тем временем президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением о войне в Иране. По словам американского президента, "боевые действия в настоящее время продолжаются в полном объеме и будут продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты".

