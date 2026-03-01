Британия, Франция и Германия пригрозили Ирану военным ответом на удары по сопредельным странам Ближнего Востока.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства

"Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, потенциально включая обеспечение необходимых и соразмерных оборонительных действий с целью уничтожения возможностей Ирана запускать ракеты и дроны", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в соцсетях сообщали об атаках Ирана на французскую военную базу в ОАЭ, а также о попытках атаковать британские войска на Кипре.

Официально такие атаки Лондоном и Парижем не подтверждались. При этом Франция решила передислоцировать свой авианосец "Шарль де Голль" и корабли сопровождения из Балтийского моря в Средиземное.

Тегеран атак по европейским объектам также не подтверждал.

Тем временем страны Персидского залива заявили о "праве на ответ" на удары Ирана по их территории.

Такое заявление они приняли по итогам заседания Совета сотрудничества стран Персидского залива.

В документе говорится, что государства Совета сохраняют за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это означает возможность как самостоятельных, так и совместных действий в рамках соглашения о совместной обороне.

Подчеркнуто, что безопасность стран Совета "неделима", и любое нападение на одну из них рассматривается как нападение на все государства объединения.

В заявлении также отмечено, что будут приняты "все необходимые меры" для защиты суверенитета, безопасности и стабильности.

Одновременно участники встречи призвали к немедленному прекращению атак и заявили о важности дипломатического урегулирования.

Между тем в Иране дали понять, что продолжат наносить удары по странам Персидского залива.

Ранее Франция, Германия и Великобритания открестились от нападения США и Израиля на Иран, заявив, что не участвуют в ударах по исламской республике, и призвали к возобновлению переговоров.

Мы анализировали в отдельном материале, по какому сценарию пойдёт новая война с Ираном.