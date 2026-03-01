Украина хочет компенсировать нехватку военных иностранцами - Федоров
Проблему мобилизации и массового дезертирства будут решать за счет привлечения в ряды Вооруженных сил Украины иностранцев.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на совместном брифинге с главой Минобороны Нидерландов Диланом Ешильгоз-Зегериусо.
По его словам, в настоящее время уже разработан комплексный план по решению проблем с мобилизацией и случаями самовольного оставления части (СОЧ).
Документ прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.
"Вы знаете, что уже много иностранцев на сегодняшний момент присутствуют на стороне нашей страны и воюют. Я отвечу кратко, что наш комплексный план по решению проблем с СОЧ и мобилизацией - он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они также могли выполнять военные задачи в нашей стране", - отметил министр.
При этом он добавил, что в ближайшие месяцы начнется "поэтапное принятие конкретных решений".
Напомним, что в рядах ВСУ сейчас воюют порядка 7 тысяч колумбийцев. Нидерландский доброволец, воевавший в Украине, жёстко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказав о коррупции, колумбийских наёмниках и неонацистских практиках.
Ранее западные также СМИ сообщали, что в ВСУ есть целые роты, набранные из граждан Южной Америки.