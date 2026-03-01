Проблему мобилизации и массового дезертирства будут решать за счет привлечения в ряды Вооруженных сил Украины иностранцев.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на совместном брифинге с главой Минобороны Нидерландов Диланом Ешильгоз-Зегериусо.

По его словам, в настоящее время уже разработан комплексный план по решению проблем с мобилизацией и случаями самовольного оставления части (СОЧ).

Документ прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.

"Вы знаете, что уже много иностранцев на сегодняшний момент присутствуют на стороне нашей страны и воюют. Я отвечу кратко, что наш комплексный план по решению проблем с СОЧ и мобилизацией - он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они также могли выполнять военные задачи в нашей стране", - отметил министр.

При этом он добавил, что в ближайшие месяцы начнется "поэтапное принятие конкретных решений".

Напомним, что в рядах ВСУ сейчас воюют порядка 7 тысяч колумбийцев. Нидерландский доброволец, воевавший в Украине, жёстко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказав о коррупции, колумбийских наёмниках и неонацистских практиках.

Ранее западные также СМИ сообщали, что в ВСУ есть целые роты, набранные из граждан Южной Америки.