Многие воюющие за ВСУ иностранцы стали расторгать контракты из-за ликвидации иностранных легионов и перевода их бойцов в штурмовые войска.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По информации, такой процесс происходит параллельно с решением переводить бойцов после СОЧ только в штурмовые войска.

"Таким образом, обычные бригады и другие подразделения теряют возможность осуществлять пополнение личного состава бойцами, которые решили вернуться из СОЧ, и множится на ноль вся проведенная реформа и медийная кампания соответствующего процесса. Одновременно с этим соответствующие указания становятся препятствием для перевода бойцов из-за СОЧ, которые хотят обойти несовершенную систему переводов, которая на сегодняшний день просто не работает", - комментирует DS.

При этом уже известны случаи, когда бригады не давали рекрутерам мобилизованных людей из батальонов резерва.

Напомним, недавно Минобороны Британии назвало имя своего солдата, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Украине.

Служба же внешней разведки России утверждает, что Франция готовится отправить в Украину до 2 тыс. своих солдат и офицеров, которые уже проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши.