Служба внешней разведки России утверждает, что Франция готовится отправить в Украину до 2 тыс. своих солдат и офицеров, которые уже проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши.

Об этом говорится в сообщении, опубликованом пресс-бюро СВР.

Как заявили в ведомстве, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

По его данным, в случае утечки информации об отправке военных в Украину Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов, которые помогают Киеву обучать мобилизованных в ВСУ.

По мнению представителей российской разведки, президент Франции Эмманюэль Макрон стремится к славе, подобной лаврам французского императора Наполеона.

Отметим, что Украина и Франция не подтвердили информацию об отправке французских войск на территорию Украины.

Время от времени из Франции и Великобритании звучат заявления, что они готовы направить свои войска в Украину после окончания боевых действий. Однако дальше разговоров дело пока не движется, так как Россия категорически против такого варианта. А США не дают европейцам гарантии военной поддержки в случае атаки на их контингенты в Украине со стороны российских войск.

А Германия и Польша отказались вводить в Украину миротворцев и после окончания войны.



