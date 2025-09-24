Власти Индонезии готовы направить в Украину 20 тысяч своих миротворцев.

Об этом заявил президент Прабово Субианто на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а сапогами на земле. Если Совет Безопасности ООН и Генассамблея примут решение, Индонезия готова направить 20 тысяч и даже больше наших сыновей и дочерей для установления мира в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии и везде, где это нужно", — сказал Субианто.

Он добавил, что мир необходимо защищать, и Индонезия готова взять на себя свою долю ответственности в этом деле.

Напомним, Россия выступает против размещения в Украине военных из стран НАТО, поэтому, по данным СМИ, сейчас активно обсуждается вариант с миротворцами из незападных стран.

Ранее мы писали, что Польша не будет направлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии. По словам министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, у польской армии есть другие приоритеты: защита восточного фланга НАТО, польско-белорусской границы и обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

Также, по данным СМИ, Германия не планирует направлять свои войска в Украину даже в рамках миротворческой миссии. В Берлине опасаются отправлять войска, считая, что помощь деньгами будет эффективнее.











