Участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять для ВСУ ракеты большой дальности.

Об этом свидетельствует утреннее обращение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, опубликованное на правительственном сайте страны.

"Сегодня утром премьер-министр обратился к участникам "коалиции желающих" из Глазго с виртуальным обращением... Премьер-министр... приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о поставках ракет большой дальности в Украину для дальнейшего укрепления поставок в страну", — говорится в сообщении правительства.

Стармер также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя доверять, "поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно совершает вопиющие нападения на Украину".

"Обсуждая последние военные планы "коалиции желающих", премьер-министр подчеркнул, что группа взяла на себя нерушимое обязательство перед Украиной, поддержанное президентом Трампом, и теперь очевидно, что им необходимо пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина и добиться прекращения боевых действий", - отмечено в пресс-релизе.

Между тем участница "коалиции желающих" Германия неизменно отказывалась от передачи Украине своих дальнобойных ракет Taurus, несмотря на запросы из Киева.

Хотя отдельные немецкие политики и военные являются сторонниками передачи этих ракет и даже обещали, что Украина вот-вот их получит.