США помогают Украине наносить дальнобойные удары по целям на территории России. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер во время интервью телеканалу Fox News.

По его словам, украинцы, вероятно, воспользуются помощью США.

"Мы предоставляем возможности для нанесения ударов на большую дальность, и, скорее всего, украинцы собираются ими воспользоваться", – заявил Уитакер.

При этом он не уточнил, идет ли речь об оружии либо о предоставлении данных о целях или наведении на них.

Ранее западные СМИ писали, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе начали отказывать Украине в согласовании дальнобойных ударов по РФ. В то же време сам Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине наносить удары по России.

Недавно же в Вооруженных сил Украины сообщали, что дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

