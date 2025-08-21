Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине наносить удары по России.

Пост с таким посылом глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда, у которой фантастическая оборона, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией. Лживый и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответить, только защищаться. И что из этого получилось? Как бы то ни было, эта война никогда бы не началась, будь я президентом - никаких шансов. Впереди интересное время", - написал президент США.

Ранее Трамп после очередной массированной атаки по Украине раскритиковал российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского. Насчет первого он заявил, что тот сошел с ума, а второго обвинил в том, что он "совсем не помогает своей стране".

Незадолго до этого он обвинял Зеленского и Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу войны в Украине.