Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ публикуют лживую информацию по поводу его предстоящей встрече на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, американского президента разозлил тезис его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что "Путин уже победил", когда Трамп согласился на встречу с ним.

Пост об этом появился в соцсети Truth Social.

"Очень несправедливая работа СМИ по поводу моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей вроде Джона Болтона, который только что сказал, что, даже несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЁМ. Фейковые новости работают в сверхурочном режиме (налога на сверхурочные нет!). Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку! Но теперь их поймали. Посмотрите на все настоящие новости, которые выходят об их коррупции. Это больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всём!" - написал президент США.

Между тем пресса продолжает публиковать инсайды о встрече президентов со ссылками на безымянных чиновников. Так, издание Politico написало, что европейцы испытывают тревогу по поводу переговоров и боятся, что Трамп проигнорирует их красные линии.

А Axios обосновало желание Трампа лично поговорить с Путиным тем, что президент США намерен оценить его готовность к миру.