Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение саммита России и США на американской территории является "личной победой" российского лидера Владимира Путина.

Слова украинского президента цитирует AFP.

"Во-первых, он (Путин) встретится (с Трампом) на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США", – сказал Зеленский.

Ранее в Белом доме официально сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина пройдёт 15 августа в Анкоридже на Аляске без участия украинского президента Владимира Зеленского.

"Эта встреча состоится потому, что Путин попросил Трампа о встрече", – так ответила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на вопрос о том, почему Зеленского не позвали на Аляску.

Ранее Трамп говорил, что обмен территориями будет ключевым вопросом его переговоров с Путиным по Украине в эту пятницу. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.