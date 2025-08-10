Накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным уже идут переговоры о том, какие земли в Украине могут пойти на обмен.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Уитакер в эфире американского телеканала CNN.

"Технические команды ведут переговоры, это хорошие новости. Они смогут сказать, какие земли могут быть обменяны, и может ли это произойти. Сейчас технические эксперты должны набросать сделку на бумаге", – заявил Уитакер.

Исходя из этого комментария, на предстоящей встрече Трамп и Путин уже будут иметь общую схему, которую им предстоит обсудить и утвердить.

Уитакер добавил, что слышал заявления президента Украины Владимира Зеленского против подобного обмена, однако США считают, что российско-украинский конфликт должен закончиться.

"Естественно, я принимаю комментарии Зеленского ровно так, как он сказал: что никакие участки или территории, за которые они сражались на поле боя, не могут быть отданы, но я вернусь к тому, о чём уже говорил: нам нужно, чтобы эта война закончилась. И, я думаю, тот факт, что Трамп встретится с одной из сторон конфликта или с обеими – это воодушевляюще", – сказал Уитакер.

Американский дипломат также назвал "возможным" приезд Зеленского на Аляску, где встретятся Трамп и Путин, но решение на присутствие украинского лидера будет оставаться за Трампом: "он согласился встретиться с Путиным, и если он решит, что лучший сценарий – пригласить Зеленского, то он сделает это".

Уитакер также прокомментировал позицию Европы по переговорам, но отметил, что согласие на сделку нужно получить и от России.

"Европейцы очень серьёзно инвестируют и заинтересованы в [приемлемом] окончании войны, и они хотят обеспечить, чтобы мирная сделка была честной для Украины, в которую вторглись. Но это должна быть сделка, на которую согласятся обе стороны", – подчеркнул представитель США.

Между тем сенатор Линдси Грэм, который считается одним из главных "ястребов" в Республиканской партии США, довольно позитивно прокомментировал идею "обмена территориями", которую раскритиковали ранее Зеленский и европейцы.

"Я хочу быть с вами честным. Украина не собирается изгонять всех россиян. И Россия не пойдёт на Киев. В конце будет обмен территориями", - заявил Грэм.

Напомним, что, по информации СМИ, в рамках будущей "мирной сделки" обсуждается "обмен территориями" - ВСУ выводят войска со всей Донецкой области, а россияне - с захваченных частей Сумской и Харьковской областей.

Ранее Владимир Зеленский ответил отказом на новые требования РФ для прекращения огня.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что Украина пострадает от предстоящей встречи Путина и Трампа.