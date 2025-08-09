После беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале верховного главнокомандующего Украины.

Главы государств обсуждали ход переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого ещё раз. Нам всем нужен настоящий конец войны и надёжные основы безопасности для Украины и других европейских наций", – написал Зеленский.

В свою очередь Макрон по итогам разговора сообщил, что "будущее Украины не может решаться без самих украинцев".

"Европейцы также неизбежно будут частью решения, поскольку речь идёт об их собственной безопасности. Я продолжу тесно координировать действия с президентом Зеленским и нашими европейскими партнёрами", - написал Макрон.

Также стало известно, что Владимир Зеленский созвонился с премьером Испании Педро Санчесом и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Напомним, сегодня в Британии должна пройти встреча представителей Украины, США и европейских стран. Известно, что в ней будет участвовать глава МИД Британии и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Главный вопрос – обсуждение переговоров Москвы и Вашингтона.

Ранее СМИ написали, что предварительные договорённости между россиянами и американцами касаются требования к Украине вывести свои войска со всей Донецкой области. После чего Москва будет готова прекратить огонь по всей остальной линии фронта и, возможно, вернуть Киеву захваченные части Харьковской и Сумской областей.

Пока Зеленский созванивается с европейскими лидерами, глава РФ Владимир Путин также продолжает звонки своим союзникам – по теме войны в Украине. Сегодня он поговорил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Сильвой – обсудили итоги переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

"Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", – заявили в Кремле.

Ранее Зеленский заявил, что не будет отдавать РФ какие-либо земли и раскритиковал идею "обмена одной украинской территории на другую украинскую территорию".

В свете происходящих событий "Страна" анализировала, отдаст ли Зеленский России весь Донбасс.