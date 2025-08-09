Президент Владимир Зеленский записал утреннее видеообращение, в котором заявил, что свои территории Украина отдавать не будет. Публикация появилась на странице главы государства в Telegram.

По его словам, украинцы не будут отдавать свою землю оккупанту.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - заявил он.

"Украина готова к реальным решениям, которые могут принести мир. Любые решения против нас, любые решения без Украины — это одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мёртвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнёрами работать ради реального и, главное, длительного мира — мира, который не рухнет из-за желания Москвы", - заявил президент.

При этом он также подчеркнул, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске произойдёт "очень далеко от Украины".

"Конечно, мы не дадим России награды за содеянное... Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - сказал Зеленский.

Напомним, западные СМИ со вчерашнего дня пишут, что Украина в рамках сделки Трампа и Путина может вывести войска из Донецкой области.

Ранее в Украине также скептически оценили идею встречи Трампа и Путина. В Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговоры как инструмент давления.