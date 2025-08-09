Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме после переговоров с лидерами Армении и Азербайджана, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов "что-то подписать".

"Президент Зеленский должен получить все, что ему нужно, потому что ему придется подготовиться, чтобы что-то подписать, и я думаю, что он старательно работает, чтобы это сделать", - сказал президент США.

"Скоро у меня будет встреча с Путиным. Он тоже хочет встретиться как можно скорее", - заявил Трамп.

Президент США уточнил, что место встречи объявит позже в тот же день. "Думаю, место будет очень популярным. Сейчас объявлять не хочу, скажу позже сегодня".

Американский лидер сообщил, что Вашингтон предлагает план урегулирования конфликта, который предусматривает взаимные территориальные уступки.

"Некоторые территории вернутся, некоторые сменятся местами. Будет определённая перестановка территорий", - пояснил он, отметив, что вопрос обмена территориями между Украиной и Россией "сложен", но способен принести выгоду обеим сторонам.

Трамп также считает что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский заинтересованы в достижении мира. Президент США утверждает, что не занимается политикой ради Нобелевской премии мира.

"Если бы мы не пришли, Украина и Россия переросли бы в мировую войну. Я это остановил. Сейчас единственный вопрос - когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", - заявил Трамп.

Он также допустил, что в ближайшие недели в Овальном кабинете Белого дома может состояться его совместная встреча с Путиным и Зеленским, как и в случае с сегодняшними переговорами премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"У нас есть шанс на это", - резюмировал Трамп.

Известно, что встреча Трампа и Путина запланирована на конец следующей недели.