Армения и Азербайджан теперь друзья, заявил президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга", – сказал президент США.

Также он сообщил, что Баку и Ереван восстановят дипломатические отношения и что Армения может продлить на 99 лет права США на управление транзитным коридором с Азербайджаном. По его словам, Зангезурский коридор, соединяющий Азербайджан и Нахичевань через Армению, переименовали в "Маршрут Трампа".

Вчера СМИ писали, что в рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией США получат права на разработку Зангезурского коридора, он будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Хотя еще месяц назад премьер-министр Армении Назели Багдасарян заявлял, что Ереван не обсуждает аренду Зангезурского коридора американцами.