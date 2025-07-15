Армения не обсуждает аренду Зангезурского коридора американцами.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией какой-либо третьей стороне", - сказала Багдасарян.

Напомним, вчера США заявили о готовности арендовать на 100 лет этот участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией. Американский посол в Турции Том Барак сказал, что взять территорию в аренду может некая "влиятельная частная американская компания", а соответствующее предложение поступило от Анкары.

Зимой президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении открыть Зангезурский коридор, чтобы Армения прекратила быть географической преградой между Турцией и Азербайджаном.

О том, что происходит на Кавказе, мы подробно писали в отдельном материале.

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