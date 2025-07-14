США готовы взять на 100 лет в аренду Зангезурский коридор - участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичеване, граничащий с Турцией.

Об этом сообщил американский посол в Турции Том Барак, передает издание Middle East Eye.

По словам дипломата, взять территорию в аренду может некая "влиятельная частная американская компания", а соответствующее предложение поступило от Турции.

"Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. И вот Америка вмешивается и говорит: "Хорошо, мы берем это себе. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете ею пользоваться", - сказал посол.

Таким образом, администрация Дональда Трампа предложила управлять транспортным коридором через частного американского коммерческого оператора, чтобы тот выступил в качестве нейтрального гаранта безопасности.

В то же время издание отмечает, что переговоры о Зангезурском коридоре зашли в тупик из-за разногласий между Баку и Ереваном. Азербайджан требует от Армении внести поправки в конституцию, исключив из неё упоминания территории Азербайджана. Также в Баку настаивают на том, чтобы коридор не переходил под полный контроль Армении. А Армения категорически выступает против передачи контроля над маршрутом какой-либо третьей стороне и отказывается использовать термин "Зангезурский коридор", полагая, что он имеет неприемлемый подтекст в отношении суверенной армянской территории, известной как Сюник.

Как мы писали, в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении открыть Зангезурский коридор, чтобы Армения прекратила быть географической преградой между Турцией и Азербайджаном.

Подробнее о текущей ситуации на Кавказе мы писали в отдельном материале.