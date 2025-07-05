Москва расширяет военный контингент Армении на фоне обострения отношений с Баку.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ведомство располагает информацией, что личный состав для базы РФ в Армении набирают среди военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, а также из оккупированного Крыма. Кроме того, для этой цели активно ищут добровольцев среди представителей Северной Осетии и Адыгеи.

Кремль ускорил доукомплектование своей базы в Гюмри "с целью усиления давления на страны Южного Кавказа. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", заявляет представитель ГУР Андрей Юсов.

Ни Москва, ни Ереван не подтверждают увеличения личного состава на российской базе в Гюмри.

Напомним, недавно мы писали о задержании азербайджанского вора в законе на территории Москвы.

Вагифа Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в столице РФ, в частности с "Фуд-Сити" на Калужском шоссе.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что происходит между Азербайджаном и Россией и какими будут последствия этого противостояния.