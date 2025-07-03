В Москве был задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагиф Сулейманов, известный как просто Вагиф и Вагиф Бакинский.

Об этом сообщают российские СМИ.

Формальным поводом для задержания могло стать нарушение правил пребывания в России.

По данным журналистов, Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан "Сахарово", где он останется на три месяца, а затем его депортируют в Азербайджан.

Помимо Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана Заур. Его поймали в Оренбурге, вменяют ему занятие высшего положения в преступной иерархии.

В августе уголовному авторитету Сулейманову исполнится 60 лет. Юность он провел в Баку, в 1990-е перебрался в Россию. 4 ноября 2006 года его задержали в Москве за хранение 33 граммов гашиша, а 2013 году - по подозрению в вымогательстве у предпринимателя 18 миллионов рублей. Вообще он был многократно судим.

Вора в законе связывают с разными бизнес-проектами в Москве, в частности с "Фуд-Сити" на Калужском шоссе.

Ранее мы уже прогнозировали, что в случае углубления конфликта Азербайджана с Россией Москва может нанести удар по ключевым фигурам в азербайджанской диаспоре в РФ, которые контролируют многочисленные бизнесы и криминальные круги.

В понедельник уже были задержания влиятельных представителей диаспоры, но в итоге их отпустили.