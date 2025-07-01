В России начались аресты руководителей азербайджанской диаспоры.

Соответствующие ролики появились в телеграм-каналах.

В свою очередь российские медиа сообщают о задержании в Воронеже совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова.

По информации прессы, Халилов является центральной фигурой в азербайджанской диаспоре в регионе.

Также российские издания сообщают, что арестован глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински.

Ранее мы уже прогнозировали, что в случае углубления конфликта Азербайджана с Россией, Москва может нанести удар по ключевым фигурам в азербайджанской диаспоре в РФ, которые контролируют многочисленные бизнесы в стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал Азербайджан в конфликте с Россией.

О развитии скандала между Баку и Москвой мы подробно писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play