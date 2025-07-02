Стали известны личности нескольких россиян, задержанных и избитых вчера в азербайджанской столице Баку.

Подробности их биографии приводит российские телеграм-канал Baza.

1. 38-летний уроженец Архангельска Валерий Дулов, работавший инженером-нефтяником на Ямале, а затем занявшийся разработкой приложения для оценки запасов нефти. Он был сотрудником "Газпромнефти" и "Роснефти". Из России Дулов уехал в Казахстан в октябре 2022 года, то есть когда в РФ была объявлена мобилизация.

2. 25-летний уроженец Норильска, психолог Алексей Васильченко, который живет в Санкт-Петербурге. По словам его друзей, он отправился в Азербайджан в качестве туриста.

3. Еще один турист, только из Екатеринбурга, Александр Вайсеро.

4. 23-летний Сергей Софронов из Череповца. Он окончил кадетский класс лицея АМТЭК в Череповце, в 2020 году переехал в Калининград, учился в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. В октябре 2022-го, после начала мобилизации в РФ, уехал в Казахстан и уже оттуда - в Азербайджан. По словам матери Софронова, у сына при задержании отобрали телефон.

5. 22-летний Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Судя по его соцсетям, он учился в архитектурно-строительном университете. Задержание Федорова подтвердил его отчим. По данным канала, он приехал в Баку несколько месяцев назад.

Всего в числе задержанных азербайджанскими силовиками более 10 граждан России, в том числе сотрудники "Sputnik Азербайджан" и два айтишника: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчёв и разработчик Дмитрий Безуглый.

В Баку россиян обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами, а также кибермошенничестве. Они арестованы на 4 месяца.

Между тем в российских телеграм-каналах обсуждают новую версию причин конфликта между РФ и Азербайджаном - исчезновение в Екатеринбурге одного из самых известных активистов талышского национального движения Захираддина Ибрагимова. Талыши - крупнейшее национальное меньшинство Азербайджана, требующее автономии, в которой Баку отказывает. Ибрагимов обвинял власти Азербайджана в преследовании талышских активистов, основал организацию в их защиту и вел соответствующий Ютуб-канал.

В апреле СМИ сообщили, что Ибрагимов, имевший российский паспорт и живший в Екатеринбурге около 20 лет, исчез. И уже тогда появилось предположение, что это работа азербайджанских спецслужб.

Родственники потеряли с ним связь еще 26 марта, через 15 минут после того, как мужчина покинул дом в Екатеринбурге. Позже им неофициально сообщили, что тот вывезен в Азербайджан.

Через два месяца - в конце мая - азербайджанские СМИ сообщили, что спецслужбы страны провели "специальную операцию, в ходе которой Ибрагимов был задержан и этапирован в Баку".

Указывалось, что он "гражданин России, многолетний участник армянских пропагандистских кампаний, систематически выступавший с враждебными заявлениями против азербайджанского государства".

При этом талыши пользовались поддержкой российских властей. В 2023 году спикер городской думы Екатеринбурга даже посещал мероприятие в честь 30-летия со дня образования "Талыш-Муганской автономной республики" в Азербайджане. Это событие отметили и представители МИД РФ, что вызвало дипломатический скандал со стороны посла Азербайджана. Также активно возмущался глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински, которого вчера задержали. Правда, вскоре его отпустили со статусом свидетеля.

Российские каналы в этой связи предполагают, что Ибрагимов имел связи с властями и спецслужбами РФ. А вывезти его с территории России помог криминалитет из азербайджанской диаспоры, похитив активиста и передав спецслужбам Азербайджана. После этого на азербайджанскую диаспору и обрушились репрессии за содействие иностранной спецслужбе в похищении на территории РФ талышского активиста, находившегося под защитой российских властей.

Отметим, что официально эту версию не подтверждали ни Москва, ни Баку.

О развитии скандала между Баку и Москвой мы подробно писали в отдельном материале.